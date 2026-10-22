مقدمة النشرة المسائية 22-10-2026

صاعقُ التفجيرِ السياسيّ الموصولُ بشِحنةِ ضهر البيدر سُحِبَ من على طاولةِ مجلسِ الوزراء في بعبدا/ بعدما كان طَيفُ الإحالةِ إلى المجلسِ العدلي مخيماً على الجلسةِ من ناحية وَزارةِ العدل/ لتُفضِيَ النتيجةُ الى عدمِ الإحالة وانسحابِ وزراءِ القواتِ اللبنانية اعتراضاً على الأمر/ وفي مجرياتِ ما قبلَ الجلسة أنّ النصائحَ العابِرة للمَسافاتِ بين المقراتِ الرئاسية أَفضَت إلى معالجةِ المسألةِ المغلّفة بالإلتباساتِ على قاعدةِ عدمِ تعكير الداخل بمزيدٍ من التشنّجات/ وفي معلوماتِ الجديد أنَّ الإتجاهَ الذي تمَّ التوافقُ عليه قبل الجلسة شمَلَ البحثَ بينَ الرؤساءِ والمرجِعياتِ بإعتبار أنّهُ في القانون لم يَصدُرْ بعدُ إدّعاءٌ من النيابةِ العامة لكي يتمَّ تحويلُ القضيةِ إلى المجلس العدليّ/ إضافةً إلى أنَّ الإجراءاتِ والتحقيقاتِ القضائيةَ مستمرة/ أي أنَّ المسارَ القانوني للمِلف يسيرُ في الإتجاه الصحيح/ ولا داعِيَ لإقامةِ ساترٍ من التصعيد في هذا التوقيتِ الدقيق/ ومِن على طاولة بعبدا أعطى رئيسُ الجمهورية جوزاف عون علامةَ الإشادةِ بالأجهزةِ الأمنية وجهودِها لضبطِ الأمن وهي العَمودُ الفِقريّ للدولة وركيزتُها الأساسية/ وأَبرقَ إلى عين التينة مثمّناً موقفَ رئيسِ المجلس لجهة اعتبارِ الجيش خطاً أحمر/ إضافةً إلى كلامِ بري الحريصِ على السِّلم الأهلي والإنفتاحِ على الحوارِ والتفاهم لحماية البلد وإنقاذِه/ أمّا رئيسُ الحكومة نواف سلام فقط توجَّه بالمباشِر إلى حزبِ الله مذكِّراً بأنْ لا شريكَ للدولةِ في قرارِ الحربِ والسِّلم/ وهذا في اساسِ دستورِ البلاد/ طالباً من الحزب الالتزامَ بما سبقَ وأَعَلَنَ مِراراً موافقتَه على مضمونه/ ومن طاولةِ مجلسِ الوزراء المضبوطة في بعبدا إلى طاولة تامبا التفاوضية التي انتهت من دونِ أيِّ اختراقٍ مُعلَن، معَ استمرارِ تسجيلِ الخلافِ في وجُهاتِ النظر حول آليةِ التحقق ومطالبةِ اسرائيل بإنشاءِ غرفةِ عملياتٍ مباشِرة معَ الجيش اللبناني/ الأمرُ الذي رفَضَه الوفدُ اللبناني/ ليَبقى التبايُنُ في وجُهاتِ النظر الطَّبَقَ الرئيسي على طاولةٍ انعَقَدت وانفَضَّت ولم تنتهِ إلى خُلاصاتٍ ملموسة ولا إلى وعودٍ مقبلة/ وهكذا بين تهدئةٍ هَشَّة في الداخل وتعثُّرٍ في المسار التفاوضي تتحركُ الساحةُ السياسية على حافَّة التوازناتِ الدقيقة/ فيما تتشابَكُ المِلفاتُ الأمنيةُ والقضائية معَ حساباتِ القوى السياسية لتبقى قدرةُ الدولة على إدارةِ الخلافات أمام اختبارٍ جديد// وإلى آخِرِ مستجداتِ التطوراتِ الأميركية الإيرانية ومعَ تصاعدِ التهديداتِ بين واشنطن وطهران، تتجهُ الأنظارُ إلى خُططٍ اميركية اسرائيلية لاستئنافِ الضرَبات/ وَسَط تمسكِ طهران بشروطِها وتحذيرِها من كُلفةِ أيِّ مواجهةٍ جديدة/ وبين تلويحِ ترامب بتحركٍ قريب واستمرارِ الضغوط بالعقوبات تبقى المنطقةُ أمام احتمالاتٍ مفتوحة على الديبلوماسيةِ أو التصعيد/ معَ تسجيلِ اتصالٍ بين رئيسِ الوزراء القطري ووزيرِ الخارجية الأميركي بهدفِ التهدئة في المنطقة/ ومن بين الغيومِ الملبّدة بالقلقِ والتصعيد يَطلُعُ الليلةَ من الرياض قمر عودة الغايب/ فضل شاكر وبعد أربعةَ عَشَرَ عاماً من الغياب يطلِقُ صوتَه من على متنِ موسِم الرياض في المملكة العربية السعودية ليسألَ جمهورَه كيفَك ع فراقي/ في ليلةٍ استثنائية تحملُ في نغَماتِها ضوءاً يرسلُ أنوارَه عبر المَسافاتِ ليصلَ إلى قلوبِ محبَيه وآذانِ معجَبيه/ الجديد ستنقلُ الحدثَ الليلةَ مباشَرةً من الرياض، لنواكِبَ لحَظاتِ فرحٍ علَّها تستطيعُ حَجْبَ شيءٍ من قلقِ الأيام وهواجسِها.