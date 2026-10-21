مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026

مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026

مَتاهةُ المراوَحةِ تَلفحُ مفاوضاتِ تامبا العسكرية/ من دونِ إحرازِ أيِّ تقدمٍ على خطوطِ المسائلِ الخِلافية/ ومِحورُ اليومِ الثاني يقفُ على مُفتَرقِ طريقِ آليةِ التحقُّقِ بمَهامِّها وتركيبتِها والدولِ المرشَّحة للمشاركة فيها/ وبحَسَبِ معلوماتِ الجديد فإنَّ هذا البندَ يشكلُ أساسَ المباحثات/ مع تسجيل رفض الفريق اللبناني مقترح لجنة ثنائية للتنسيق بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي/ وهكذا فإنَّ سائرَ العناوين جرى وضعُها في المَقاعدِ الخلفية لتعذُّرِ تحقيقِ تقدمٍ فيها وذلك على توقيتِ المواعيدِ الانتخابية قبل أسبوعٍ من فتحِ الصناديقِ الاسرائيلية/ التي فُتِحَت قبل أوانِها على أرضِ الجنوبِ المحتلة من الناقورة إلى زوطر الشرقية بحَسَبِ ما أَعلنت وسائلُ إعلامٍ عبرية مشيرة إلى بَدءِ الجيشِ التصويتَ على مختلِف الجبَهاتِ من لبنانَ الى وقطاعِ غزة في صناديقَ متنقلةٍ تتسابقُ معَ التصعيدِ الميداني لتُصرَفَ في عملية الفرز النهائي// وعَودٌ على بَدءِ التفاوض/ أعاد رئيسُ الجمهورية جوزف عون التذكيرَ بأنَّ الهدفَ الأساسي هو تحقيقُ الانسحابِ الإسرائيلي وتحريرُ الأسرى وعودةُ النازحين وإعادةُ الإعمار وانتشارُ الجيش على كامل الأراضي اللبنانية/ منتقِداً الذين يُغَذُّون النَّعَراتِ الطائفيةَ والمذهبية/ واضِعاً إشارةً عند مَنْ يَتعاونُ معَ الخارجِ ضد أخيه في الداخل وهذه هي مشكلتُنا في لبنان// وبين الجَوْلاتِ في الخارج والتصريحاتِ في الداخل/ تُدارُ المفاوضاتُ تحت الضغط فيما تتمسكُ بشروطها ويقفُ أمام معادلةٍ دقيقة تتقاطَعُ فيها نيرانُ المَيدانِ وتعقيداتُ الدبلوماسية/ في محاولةٍ لردمِ الهُوَّة وتثبيتِ ترتيباتٍ تَسمحُ بضَماناتٍ واضحة تقلّصُ رُقعةَ المخاطر/ وفي هذا السياق عايَنَ رئيسُ مجلسِ النواب الوضعَ الصِّحي للبلد معرباً عن قلقِه حِيالَ الوضعِ العام.. "وصحتي منيحة بس صحة البلد مش منيحة"/ وأعاد بري التذكيرَ بثابتةِ أنَّ الجيشَ خطٌّ أحمر// وعلى مبدأِ الخطوطِ الحُمر/ فإنَّ الأنظارَ تتجهُ إلى جلسةِ مجلسِ الوزراء غداً والتي من المتوقع أنْ تَشهدَ نقاشاً يمتدُّ من شِحنةِ المتفجرات إلى المجلس العدلي/ حيث سيطالبُ عددٌ من الوزراءِ بإحالةِ المِلفِّ إلى المجلس/ وَسَط الاتجاهِ إلى التعاملِ معَ القضية ضِمنَ إطارِها القانوني// وخارجَ الإطارِ المحلي فإنَّ الرئيسَ الفرنسي ايمانويل ماكرون يواصلُ جولةَ الديزل الخليجيةَ على همٍّ اساسي يتمثلُ في تنويعِ مصادرِ امدادات الطاقة وضمانِ نقلِها على ابوابِ شتاءِ اوروبا القارِس/ وقد حَصل على تعهداتٍ بتسلّمِ كمياتٍ من الديزل والغاز الطبيعي/ وعلى الهامش أكد التنسيقَ لتعزيزِ الامنِ والاستقرار وخفضِ التصعيدِ في المنطقة/ من دون ان يَنسى العنوانَ اللبناني، معلِناً العملَ على اعادةِ الهدوءِ والاستقرارِ ودعمِ الجيش اللبناني/ فكيف تُصرفُ النوايا الفرنسيةُ الصافية على الارض الاقليميةِ المشتعِلة/ وعينٌ على الانتخاباتِ الاسرائيلية وأخرى على الانتخاباتِ النِّصفية الاميركية/ وبعدَها لكلِّ حادثٍ حديث.