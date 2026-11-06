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مقدمة النشرة المسائية 06-11-2026

2026-11-06 | 12:54
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مقدمة النشرة المسائية 06-11-2026

مقدمة النشرة المسائية 06-11-2026

على طريقِ الاحد تسيرُ اسرائيل لتخلعَ عنها لعنةَ نتنياهو وتلبس عقيدةَ آيزنكوت/ والاسمان وجهان لعملةٍ واحدة سوف يَجري تداولُها في سوق التأليف الحكومي بدءً من الاحد المقبل موعدِ تسمية الرئيس المكلف بحسب ما اعلن الرئيس الاسرائيلي/ وعلى اليوم الموعود بدأ آيزنكوت نقاشاً مع شركائه بهدف انشاء حكومة طوارىء وطنية بحسب تعبيره/ وعلى الموجة المقابلة للاستعدادات السياسية/ كشفت صحيفة يديعوت احرونوت عن استعداداتٍ يتم العمل عليها للحفاظ على جهوزيةِ احتمالِ تنفيذ عمليةٍ عسكريةٍ واسعة ضد ايران/ مشيرةً الى ان التخطيط العسكري يأخذ في الحسبان احتمال ان تؤدي عمليةٌ من هذا النوع الى جولةٍ جديدةٍ من المواجهات في لبنان/./ وطبولُ الحرب التي تقرعها المؤسسة العسكرية في اسرائيل قد لا تجد صداها داخل اروقة خلطِ حساباتِ الربح والخسارة في واشنطن/ وبين فوهة الحرب وأبواب التسوية، تقف المنطقة على حافة مرحلة مفصلية، فيما يمسك دونالد ترامب بقرار تتجاوز تداعياته حدود المواجهة مع إيران، لتطال خرائط النفوذ وموازين القوى وأمن المنطقة بأسرها/./ في واشنطن، ليست المسألة مجرد قرار عسكري أو مناورة تفاوضية، بل معركة خيارات داخل الإدارة الأميركية نفسها/ فريقٌ يدفع نحو احتواء الخسائر وحصر الأولوية بإعادة فتح مضيق هرمز/ وفريقٌ آخر يرى في اللحظة الراهنة فرصةً لتوجيه ضربةٍ عسكرية جديدة إلى إيران/ فيما يراهن اتجاهٌ ثالث على الحصار والعقوبات لاستنزاف طهران وإضعافها من الداخل/ وعلى وقع هذه الحسابات المتضاربة، تتأرجح المنطقة بين احتمال انفجار مواجهة جديدة ومساعٍ دبلوماسية لتفكيك الاشتباك. فالوساطة القطرية تعود إلى الواجهة بمقترحات تقوم على خطوات متبادلة بين واشنطن وطهران، من رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف التفاوض حول الملف النووي/ لكن ما يُحسم في واشنطن وطهران لن يبقى محصوراً بينهما/ فلبنان يقع دائماً في مرمى التداعيات/ وعلى خط تماس مع احتمالات التصعيد الإسرائيلي// وفي موازاة ذلك، تعود الى الواجهة أسئلة المرحلة التي تلي انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام، وما إذا كان المجتمع الدولي سيتمكن من توفير صيغة بديلة تحفظ الاستقرار وتمنع انكشاف الجنوب أمام احتمالات التصعيد/ وعلى هذا العنوان ابرق رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الاتحاد الاوروبي من خلال سفيرته في لبنان بأن القرار ١٧٠١ هو الضامن القانوني لحق لبنان باستعادة ارضه كاملةً/ وان قوات الطوارئ الدولية تمثل اطاراً عملانياً لتنفيذ كامل بنود هذا القرار// اما وضعُ النقاط على الحروف/ فقد جاء اليوم من المؤسسة العسكرية/ وعلى لازمةٍ تكررت في الفترة الاخيرة/ ردّ قائدُ الجيش العماد رودولف هيكل بخطِ نارٍ مباشر الى البعض في الداخل والخارج ممن يقومون بانتقاد عمل الجيش وتقييم أدائه ويحاولون تشويه صورته/ قائلاً ان هذا الموقف يخالف الانتماء الوطني/ وبلغةِ الحسم والحزم أكد ان الجيش سيقف سدّاً منيعاً في وجه اي اشكال في الداخل ولن يسمح بزعزعة امن لبنان واستقراره/ وعلى هذه الثابتة رسى أمرُ اليوم منطلقاً من اليرزة ومستهدفاً اصواتاً داخلية واخرى خارجية/ ومن له أذنان فليسمع.
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