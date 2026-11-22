مقدمة النشرة المسائية 22-11-2026

مقدمة النشرة المسائية 22-11-2026

حدث في مثل هذا ومنذ ثلاثةٍ وثمانين عاماً أن استقل لبنان/ بفعلِ رجالاتِ دولة قالوا وفعلوا/ تحدوا واعُتقلوا/ وفي النهاية "صمدوا وغلبوا"/ فأين اليوم من قاماتِ الأمس؟/./ من قلعةٍ رسمت أولَ الطريق على قطعةِ قماشٍ لفت الوطن/ إلى خيمةٍ اختصرت الوطن "بجمعية أهلية"/ سحبت كرسي الرئاسة من قصر إلى ضفةِ نهر/./ في مضمون الخطاب الرئاسي للمناسبة لكلِ مقامٍ مقال في قول ما يجبُ أن يُقال/ أما في الشكل فتحولت الذكرى من احتفالٍ يُفترض أن يكون جامعاً لكل اللبنانيين إن لم يكن بالعروضِ المعهودة والاستقبالاتِ الرسمية بمشاركة رئاستي مجلسي الوزراء والنواب/ فأقله بكلمةٍ موجهة من قصر الشعب إلى كلِ الشعب/./ اليوم هو عيد الاستقلال/ ولكن بأي حالٍ عاد العيد؟/ في بلدٍ نصفُه منقسمٌ على نفسِه والنصفُ الآخر يقع تحتَ وطأةِ الاحتلال الإسرائيلي/ لكن غداةَ "بروفا" نهر الكلب الفاشلة بكل المقاييس الوطنية والتنظيمية/ ما ضرَ لو وقف رئيسُ الجمهورية اليوم بين ناسِه وشعبِه/ ليحيي عيد الاستقلال على مع أهل الأرض/ الذين تجمعوا بين الزوطرين وعلى أعتاب النبطية الفوقا/ تظللوا بالعلم اللبناني والتقَوا تحت شعار "رح نرجع وحياة اللي راحوا" وهناك على مرمى حجرٍ شاهدَ أصحابُ البيوت جنودَ الاحتلال وهم يفخخون منازلَهم ويفجرونها أمام أعينِهم/ هو استقلالٌ منقوصٌ طالما الجنوبُ محتلٌ/ ولن يكتمل إلا بتحريرِ الأرض واستعادةِ لبنان وحدةَ الكلمة والموقف/ بحسب ما قال الرئيس نبيه بري/ وما يُضيف على المشهد مأساوية /التسجيل المتداول "لواوية"الجيش وهي تحاضرُ بمعاني الاستقلال في قريةِ إحدى المدارس الواقعة تحت الاحتلال/ في محاولةٍ لسلخِها وأخواتِها من خارطةِ الوطن وإعادتِها إلى واقعِ ما قبل الألفين/./ لبنان وكل اللبنانيين تواقون لتتسيد الدولة قرارَها وليُمسِكَ الجيشُ اللبناني والأجهزة الأمنية بالأرض من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب/ ومن هذه النافذة عادت إلى الواجهة أزمةُ نقلِ المتفجرات مع ضبطِ شحنةٍ في مشاريع القاع بالبقاع الشمالي آتية من الريف الدمشقي/ وفور إعلان عن المضبوطات والأشخاص المتورطين سارع حزبُ الله إلى نفي أي علاقة له بالشحنة/ وفيما تولت المحكمة العسكرية التحقيقات/ اختصرت مصادرُ الأمر للجديد بالقول إن البلاد كانت "أرض سايبة" واليوم فإن الأجهزة العسكرية والأمنية بالتعاون مع حدت من التفلت الأمني وبات ما يدخل إلى البلاد وما يخرج منها تحت المجهر الأمني// ومن هنا بحسب مصادر سياسية حضر ملف السلاح في خطاب عيد الاستقلال/ وقالت للجديد إن الزيارات الدبلوماسية للبنان مدت رئيس الجمهورية بجرعات دعم ووضعت البلاد أمام خيارين لا ثالث لهما/ إما حصر السلاح بقرار داخلي وإما بمسار خارجي على غرار الحربين الماضيتين//