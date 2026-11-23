مقدمة النشرة المسائية 23-11-2026

افتَتح لبنان موسِمَ الإنفلونزا/ لكن لا داعيَ للهَلَع/ فالَّلقاحاتُ المقطوعة التي تأخَّر استيرادُها/تعملُ وَزارةُ الصِحة على تأمينها/ فماذا عن الَّلقاحات السياسية؟// لا معادلةَ كيميائيةً خَرَجت من مَعاملِ استيلادِ المَخارج/ والحلولُ لا تزالُ في الحَجْر الصِّحي/ حتى الحديثُ عن بُعدٍ مفقودٌ بين أولياءِ أمرِ الدولة وأطرافِها المُتَرامِينَ عند حدود النزاعات// ولبنان غيرُ المحَصَّن أصيب بفيروس نقصِ المَناعة الناجمِ عن تنقّلِ شَرارةِ التصعيد إن كان باحتلالِ الجنوب وبالاعتداءاتِ الإسرائيلية المتواصلة أو بشبحِ الفراغِ الذي دَخل عَدَّه العكسي معَ قُربِ انتهاء أصحابِ القبعات الزرق/ أم ببقاء الستاتيكو على حالةِ الاستعصاءِ بين طهرانَ وواشنطن// وبحثاً عن التِّرياق/ لم يَكِلَّ الوسيطُ القطري ولم يَمِلّ/ وإذ تحوَّلَ إلى مركَز العصَبِ في التوصل إلى اتفاق/ فإن رئيسَ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني/ وفي حِلِّه وتَرحالِه بين عاصمتَيِ النزاع واشنطن وطهران/ حَمَل همَّ لبنانَ على كتِفَيه/ فكان بنداً على جدولِ أعمالِ لقائه معَ وزيرِ الخارجية الأميركي ماركو روبيو/ وفيه بحَسَبِ مراسلِ الجديد في واشنطن/ تسويقُ مبادرةٍ تدريجيةٍ لمعالجةِ مِلفِّ سلاحِ حزبِ الله مقابلَ الانسحابِ الاسرائيلي وإعادةِ الإعمار// وفي الأزمةِ الأمّ/ يجهَدُ الوسيطُ القطري لإيجاد نُقطةِ التقاءٍ تقي المنطقةِ والعالم من حربٍ دفعَ بها الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب إلى مطلَعِ العام الجديد/ حين يضعُ له الديمقراطيونَ سُلَّمَ النزولِ عن الشجرة/ بعدم مصادقةِ الكونغرس على شنِّ حربٍ جديدة وعدمِ فتحِ خزائنِ التمويل لها/ معَ التلويحِ بسلسلةِ مِلفاتٍ يَخضعُ خلالها ترامب للتحقيق تبدأ بأهدافِ الحرب على إيران ونتائجِها ولا تنتهي عند فضائحِ إبستين ودمجِ المصالح العائلية بالمصالحِ السياسية/ أما ما يُحكى عن خُططٍ عسكريةٍ أميركية إسرائيلية يَجري الإعدادُ لها تمهيداً للحرب/ فتلك خُططٌ جاهزة تعتمدُها الجيوش وتُدخِلُ عليها إجراءاتٍ روتينيةً ولوجسيتة متى دعتِ الحاجة/ وما يؤكدُ هذا التوجّهَ/ ما أعلنته القناةُ الثالثةَ عَشْرةَ بأن التقديراتِ الأمنيةَ الإسرائيلية لا تشيرُ إلى أنَّ احتمالَ استئنافِ الحرب أصبح أقربَ مما كان عليه خلال الأيامِ الماضية/ على الرَّغم من استمرار مستوى التأهبِ العسكري عند درجةٍ مرتفعة/ من دونِ بلوغِه أقصى مستوياتِه/ وهو ما بدا أيضاً في تصريح بنيامين نتنياهو بعد لقاءٍ هو الثاني مع غادي آيزنكوت/ خلال أربعٍ وعشرين ساعة وقال فيه إن الحكومةَ المقبلة لن تخوضَ أيَّ حرب/ في حين أكد آيزنكوت أنه لا يوجدُ تهديدٌ إيرانيٌّ مباشِرٌ وفوري يَستدعي التحركَ قبل تشكيل الحكومة// وعلى ما تُرخِيهِ هذه التطوراتُ والتصريحاتُ من طُمأنينة حذِرة / فإنَّ النيرانَ فوق المَضيق انتَقَلت إلى ضِفة المتوسط/ حيث فَتَح زيلنسكي جبهة بنغازي الليبية بوجه بوتين وأَغرَق ناقلتَيْ شحنٍ روسيتَين/ ما دفعَ بالكرملين إلى رفع مستوى الردِّ نحوَ الزِّرّ الأحمر وتهديدِ كييف بردٍّ نووي// حَشَر زيلنسكي بوتين في الزاويةِ الليبية/ ووَضَع البلدَ المنقسِم بين "شرقية وغربية" على صفيحٍ ساخن/ فتحوَّلَت أرضُها ومياهُها إلى ساحةِ نزاعٍ روسيةٍ أوكرانية/ قالت عنها وَزارةُ الخارجية في حكومة الوَحدة الليبية إنها لا تَمنحُ ايَّ طرفٍ الحقَّ في نقلِ عملياته إلى أراضيها/ ورأت أن أراضيَ ليبيا وموانئَها ومياهَها الإقليمية ليست ساحاتٍ مفتوحةً للحروب بالوَكالة// وفي منطقتِنا.. ما أكثرَ الحروبِ بالوَكالة.