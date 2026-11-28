مقدمة النشرة المسائية 28-11-2026

مقدمة النشرة المسائية 28-11-2026

مشهدٌ لبنانيٌّ مضغوطٌ بأكثرَ من عاملٍ واستحقاق، تَتَزاحَم فيه المِلفاتُ الداخلية والخارجية على حافَّة الوقت، فيما تقفُ البلادُ أمام أسابيعَ مِفصليةٍ قد ترسُمُ ملامحَ المرحلةِ المقبلة، من مستقبلِ الجنوب إلى مصيرِ المِظلة الدولية، مروراً بمفاوضاتٍ يُعاد تحريكُها على وقع النار، وخلافاتٍ داخلية لا يبدو أنها وَجَدت طريقَها إلى التهدئة/ فعلى المَقلَب الجنوبي تُواصِل اسرائيل سياسةَ الضغط بالنار/ في موازاة إصرارٍ أميركي وإسرائيلي على ربطِ أيِّ استقرارٍ مستقبلي بحسم مِلفِّ السلاح وتنفيذِ التزاماتِ الدولة اللبنانية/ وبين هذَينِ المسارَين، يجدُ نفسَه أمام استحقاقِ نهايةِ العام، معَ اقترابِ انتهاءِ ولاية اليونيفيل/ وبحَسَبِ مصدرٍ رسمي لبناني فإن الثوابتَ التي ينطلقُ منها لبنان وحَظِيَت بتوافقٍ اميركي فرنسي تتلخَّصُ بعدم امكانِ التخلّي عن مِظلةِ الشرعية الاممية/ وبأنَّ ايَّ صيغةٍ بديلة يجبُ ان تَحظى بإطارٍ قانوني واضح/ ومن هنا يُبحث ايضاً الدورُ الذي سيكونُ على عاتِقِ والذي يتطلبُ دعماً واعادةَ احياءٍ لمؤتمر دعم القواتِ المسلحة والذي كان على قاب قوسين قبل اندلاع حرب آذار/ ومعَ حديثِ الثوابتِ وبحَسَبِ معلوماتِ الجديد فإنَّ النِصفَ الاول من الشهر المقبل سيحملُ موعداً لصدور قرارٍ من مجلس الامن يتعلق بآلية إبطاءِ انسحابِ عناصرِ اليونيفيل واعتبارِ المُهلةِ المُعطاة للتفكيك والرحيل/ مهلةً قابلةً لاستكمال جزءٍ من المَهماتِ التنفيذية ما يَسمح بإعطاءِ جُرعةِ وقتٍ كافية للعمل على اصدارِ صيغةٍ نهائية للقوة البديلة خلال مطلَعِ العام المقبل// وعلى خطٍّ مُوازٍ، تعود المفاوضاتُ اللبنانيةُ إلى الواجِهة معَ الحديثِ عن جولة قبل نهايةِ العام/ وبحَسَبِ مصادرَ رسميةٍ لبنانية فإنَّ الاقربَ الى الحدوث هو اجتماعٌ عسكري عن بُعد لمواكَبة انتهاءِ مَهمةِ اليونيفيل/ على ان تكونَ جولةُ المفاوضاتِ المقبلة على مستوى الوفودِ السياسية مرتبطةً بحلولِ العام المقبل/ والى ان يَحينَ أوانُ المِلفات الخارجية/ تبقى العينُ على الداخلِ معَ تشابُكِ الخطوط ومَساراتِ العلاقات بين المقرات/ مع تسجيلِ حرارةٍ دائمة على خط بعبدا عين التينة/ مقابلَ دوامةِ المراوَحة على خط بعبدا حارة حريك/ وفي معلوماتِ الجديد فإنَّ شروطَ حزبِ الله ما زالت عند موضِعِها بإلغاءِ قراراتِ الحكومة من مَطالِعِ آب الى مطلَعِ آذار مقابلَ تمسكِ بعبدا بثابتةِ أنَّ ابوابَها مفتوحةٌ ولكنْ من دون شروط/ وبحَسَبِ مصادرَ سياسية فإنه وعلى هذه الحال ستَبقى الدوَّامةُ مستمرةً حتى صدورِ قرارٍ ايراني لتغيير أداءِ الحزب ما يَفتحُ البابَ امام عمليةِ الاخذِ والردِّ بمَنطِق الدولة وثوابتِها// هكذا، لا يواجِهُ لبنان استحقاقاً واحداً يمكنُ احتواؤه بمعزِل عن سواه، بل شبكةٌ متداخِلةٌ من الضغوطِ والمواعيدِ والاشتراطات: دولةٌ تسعى إلى كسبِ الوقت وتثبيتِ حضورِها، ومجتمعٌ دولي يَبحث عن ترتيباتِ ما بعدَ اليونيفيل، وإسرائيل تواصِلُ فرضَ وقائعِها المَيدانية، فيما تبقى التسويةُ الداخلية معلّقةً على تفاهماتٍ لم تنضَجْ بعد/ في وقت تندفعُ المواعيدُ إلى مواجهة استحقاقاتٍ مفتوحة على احتمالات متعددة/ على ابوابِ اسبوعٍ سيكون حامياً من طاولة مجلسِ الوزراء وبندِ الاحالة الى المجلس العدلي حيث من المرتَقَب إمّا مجردُ البحث او الاندفاعُ نحو التصويت.