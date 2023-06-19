شاب لبناني ضحية مخدر "الكريستال ميث" يروي قصته مع الإدمان: "كنت ما بقدر أعمل شي إلا بس كون متعـ اطي"

النائب بلال الحشيمي لـ"هنا بيروت": لم تتم دعوتي للقاء الذي سيجمع الموفد الفرنسي مع بعض النواب

النائب بلال الحشيمي لـ"هنا بيروت": لم تتم دعوتي للقاء الذي سيجمع الموفد الفرنسي مع بعض النواب

النائب بلال الحشيمي لـ"هنا بيروت": لم تتم دعوتي للقاء الذي سيجمع الموفد الفرنسي مع بعض النواب

معلومات "الجديد": الوزير وليد نصار سيتقدم بشكوى قدح وذم بحق وزير الاقتصاد أمين سلام اذا ما لم يتقدم الاخير باعتذار في جلسة مجلس الوزراء غدا