من سخرية القدر الناس بحفلات هالوين كانت تستعمل الــ ـدم الإصطناعي مقابل المشهد الحقيقي بـ فلسطين

اللواء عباس إبراهيم لـ #نقطة_تحول : ما يتم العمل عليه الآن هو ملف الاسرى وتبادل الاسرى وهناك تعنت اسرائيلي في هذا الموضوع وضغط دولي كبير لانجاز هذا الملف ونأمل ان تتم في القريب العاجل هذه الصفقة وان يخرج الاسرى الفلسطينيين الى الحرية مقابل ما تقدمه