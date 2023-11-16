الجلود البشرية تنضم إلى قائمة مسروقات الإحتـ ـلال .. هتلر استحى

مراسل الجديد: جيش الإحتلال أكد سقوط 4 إصابات وصفت إحداها بالخطيرة جراء إطلاق حزب الله لعدد من الصواريخ الموجهة ولا أضواء في مستعمرة المطلة منذ الأمس حيث حولها العدو الى ثكنة عسكرية وقام بإجلاء جميع المستوطنين منها