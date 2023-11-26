الصحافية رندة تقي الدين من باريس : زيارة لو دريان لحث اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية و تشكيل حكومة جديدة

الصحافي تمام نور الدين لـ"وهلق شو": المبادرة الفرنسية لم تنتهِ بعد وهي بحاجة لإعادة ضبط بحلة جديدة للوصول الى الهدف الأساسي وهو انتخاب رئيس للجمهورية