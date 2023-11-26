حسين أيوب : حرب غزة لا تحتمل الحياة هي جريمة ضد الانسانية

حسين أيوب لـ "وهلق شو": في ضوء ما يجري على الاراضي الفلسطينية المحتلة لسنا في موقع الحياد وما يحدث عملياً هو جريمة متمادية بحضور مشهدية دولية ولم يصدر أي بيان حتى عن مجلس الامن حيال العدوان على غزة