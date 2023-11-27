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جوليان الثـ ـورة السلمية هي بدعة لبنانية.. غريب تعمل human chain او تعطي وردة للجيش-
2023-11-27 | 14:28
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جوليان الثـ ـورة السلمية هي بدعة لبنانية.. غريب تعمل human chain او تعطي وردة للجيش-
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جوليان الثـ ـورة السلمية هي بدعة لبنانية.. غريب تعمل human chain او تعطي وردة للجيش-
تشاهدون الآن
السلمية
لبنانية..
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للجيش-
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احصاءات بتكشف انه الشعب اللبناني الأكثر غضباً .. شو كان رأي الشارع بين التخبيط والتعبيط ؟
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