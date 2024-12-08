عمار وقاف يتحدث عن طرح روسي قدم للرئيس بشار الأسد قبل اسقاطه.. هل طُلب منه التنحي؟

أ ف ب: مجلس الشعب السوري يؤكد تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"

أ ف ب: مجلس الشعب السوري يؤكد تأييده إرادة الشعب لبناء "سوريا الجديدة"