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هادي ابو الحسن: هناك أزمة ثقة بين الأطراف السياسية في لبنان واسم جوزاف عون طُرح قبل تشكيل الخماسية
2025-01-09 | 14:57
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هادي ابو الحسن: هناك أزمة ثقة بين الأطراف السياسية في لبنان واسم جوزاف عون طُرح قبل تشكيل الخماسية
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هادي ابو الحسن: هناك أزمة ثقة بين الأطراف السياسية في لبنان واسم جوزاف عون طُرح قبل تشكيل الخماسية
تشاهدون الآن
الحسن:
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