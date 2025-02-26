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2025-02-26 | 14:44
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منى ابو حمزة تفاجئ سامي كليب باتصال على الهواء وهو يعترف: جزء كبير من الاعلام هو كذب وفيه دور فتنوي
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