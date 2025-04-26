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جنازة البابا فرنسيس في ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان
2025-04-26 | 05:02
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جنازة البابا فرنسيس في ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان
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