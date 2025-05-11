ضو أخضر أميركي لإعمار لبنان.. غسان حجار بمعلومات هامة

مدير تحرير "النهار" غسان حجار لـ "وهلق شو": لا أعتقد أن لبنان سيكون ضمن سلّة المفاوضات الأميركية - الإيرانية ومع تقدّم هذه المفاوضات نخسر الدور الفرنسي وندخل في مرحلة الدور الأميركي – الإسرائيلي