الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
02:52
لحظة انهيار منجم.. ووفاة العشرات (فيديو)
02:31
انتبهوا.. حيلة من عصابة تعتدي على السائقين! (صورة)
01:59
"لن تروا دولاراً واحداً".. جلسة ورسالة!
11:00
استنفار أمني.. والسبب طفل!
2025-11-16
شاهد - أنقذوه من حصار الثلوج!
تشاهدون الآن
غسان حجار تباين بين بري وحزب الله.. وهذا سبب زيارة على حسن خليل طهران
2025-11-16 | 14:55
A-
A+
غسان حجار تباين بين بري وحزب الله.. وهذا سبب زيارة على حسن خليل طهران
مقالات ذات صلة
غسان حجار لـ #وهلق_شو: هناك تباين وتمايز بين مواقف الرئيس بري وحزب الله لذلك أوفد النائب علي حسن خليل إلى طهران لينقل موافقته على إجراء مفاوضات ويسمع الموقف الايراني مما يحصل
مدير تحرير جريدة النهار غسان حجار لـوهلق شو: لا وجود لطلب سعودي من الوفد السوري بعدم زيارة برّي لكن رسالة الشيباني تؤكد أن العلاقة مع حزب الله ما زالت عالقة
غسان حجار لـ "وهلق شو": لاريجاني ابلغ الرئيس بري بتقدم في التقارب السعودي - الإيراني وبأن كلام الشيخ نعيم قاسم أتى بتنسيق كامل مع القيادة العليا في طهران
غسان حجار تباين بين بري وحزب الله.. وهذا سبب زيارة على حسن خليل طهران
تشاهدون الآن
تباين
الله..
زيارة
طهران
العودة الى الأعلى
جبران باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي
اقرأ ايضا في تشاهدون الآن
2025-10-26
جبران باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي
2025-10-26
جبران باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي
2025-10-21
هل قاتل فارس سعيد في الحـ ـرب اللبنانية ؟
2025-10-21
هل قاتل فارس سعيد في الحـ ـرب اللبنانية ؟
2025-10-07
اللواء عباس ابراهيم يتأثر على الهواء بسبب ابتعاده عن عائلته استشهاد شقيقه ويكشف عدد المرات التي تعرض لها للاغتيال
2025-10-07
اللواء عباس ابراهيم يتأثر على الهواء بسبب ابتعاده عن عائلته استشهاد شقيقه ويكشف عدد المرات التي تعرض لها للاغتيال
يحدث الآن
فن
05:24
وفاة تيكتوكر لبناني بطلق ناري في بعلبك وسط ظروف غامضة
محليات
04:47
مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق العاصمة بيروت في هذه الاثناء
محليات
04:37
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيليّة تحلّق على علو متوسط في أجواء عرمون وخلدة
اخترنا لك
جبران باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي
2025-10-26
هل قاتل فارس سعيد في الحـ ـرب اللبنانية ؟
2025-10-21
اللواء عباس ابراهيم يتأثر على الهواء بسبب ابتعاده عن عائلته استشهاد شقيقه ويكشف عدد المرات التي تعرض لها للاغتيال
2025-10-07
ليلى عبداللطيف تعلنها : تصريح اعلامي خطير من الخارج يغضب الشارع اللبناني وحرب عالمية ثالثة على الأبواب
2025-09-30
حسين أيوب نبرة بن فرحان الهادئة عكست حرصاً على أمن لبنان
2025-09-21
حسين ايوب : الرئيس عون تحمّل مسؤولية تاريخية .. والصيغة التي طُرحت حمت البلد
2025-09-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:28
بالصور: "كان يلوث الليطاني".. تفكيك مخيم للنازحين السوريين
2025-07-23
مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان ويحيل 3 وزراء اتصالات سابقين إلى لجنة التحقيق
2025-07-29
مذكرة قضائية بمنع سفر نادر الحريري.. الجديد تكشف!
06:53
محمد شاكر ينهار باكياً على المسرح… لحظة تهزّ الرياض
2025-11-15
"هُنا يكمن المقتل".. برّي بمواقف عن التفاوض والإنتخابات!
06:43
اعتداء على قوات اليونيفيل في لبنان.. وبيان
بالفيديو
بالفيديو
14:55
غسان حجار تباين بين بري وحزب الله.. وهذا سبب زيارة على حسن خليل طهران
13:38
مقدمة النشرة المسائية 16-11-2025
2025-11-15
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025
2025-11-15
"هُنا يكمن المقتل".. برّي بمواقف عن التفاوض والإنتخابات!
2025-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
2025-11-14
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
13:40
"وسائل قتالية لحزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
عربي و دولي
13:40
"وسائل قتالية لحزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
محليات
11:28
هزة جديدة!
محليات
11:28
هزة جديدة!
محليات
14:09
"وعكة صحية".. وزير الدفاع يُطمئن: خفيفة!
محليات
14:09
"وعكة صحية".. وزير الدفاع يُطمئن: خفيفة!
خاص الجديد
12:10
بري مستاء جداً.. ونزع السلاح ليس خياراً!
خاص الجديد
12:10
بري مستاء جداً.. ونزع السلاح ليس خياراً!
عربي و دولي
15:20
"قدّم صوراً وإحداثيات لإستخبارات ايرانية".. من اعتقلت اسرائيل؟
عربي و دولي
15:20
"قدّم صوراً وإحداثيات لإستخبارات ايرانية".. من اعتقلت اسرائيل؟
عربي و دولي
03:12
القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟
عربي و دولي
03:12
القتال مع حزب الله ينتظر هذا الأمر .. ماذا نقلت "معاريف"؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025