أوساط معنية بلقاءات الحزب والتيار لـ "الجديد": الاجتماع الثالث سيُعقد الاربعاء او الخميس المقبل في ميرنا الشالوحي وهو ما يزال في مرحلة تفنيد مشروع اللامركزية الادارية كمبادىء

الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر: عدد المتضررين في ليبيا أكثر من 800 ألف شخص

الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر: عدد المتضررين في ليبيا أكثر من 800 ألف شخص

الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر: عدد المتضررين في ليبيا أكثر من 800 ألف شخص

ترقبوا الحلقة الأولى من مسلسل "حب غير مشروع" ابتداءً من الليلة الساعة 8:40 مساء على "الجديد"