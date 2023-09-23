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مراسلة الجديد : السفير السعودي وليد بخاري عاد الى موقع الاحتفال بالعيد الوطني السعودي للتأكد من اعادة المكان الى ما كان عليه
2023-09-23 | 16:32
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مراسلة الجديد : السفير السعودي وليد بخاري عاد الى موقع الاحتفال بالعيد الوطني السعودي للتأكد من اعادة المكان الى ما كان عليه
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