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وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض لـ #الجديد: الجولة التي نقوم بها اليوم هادفة إلى رفع جهوزية المستشفيات بظل الأحداث في الجنوب
2023-11-07 | 04:30
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وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض لـ #الجديد: الجولة التي نقوم بها اليوم هادفة إلى رفع جهوزية المستشفيات بظل الأحداث في الجنوب
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خاص الجديد
محليات
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