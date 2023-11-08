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القوات المسلحة اليمنية : اسقطنا طائرة تجسسية أمريكية نوع MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في المياه الاقليمية اليمنية
القوات المسلحة اليمنية : اسقطنا طائرة تجسسية أمريكية نوع MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في المياه الاقليمية اليمنية
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2023-11-08 | 05:48
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مراسل الجديد: إستهداف منزل وسط بلدة حولا بقذيفتين وسقوط قذيفة أخرى في وسط البلدة دون ان تنفجر اضافة الى قذائف بجانب الملعب ولم يسجل وقوع إصابات واندلاع حرائق
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