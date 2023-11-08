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الرئيس الفرنسي: ينبغي إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة ويحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها
الرئيس الفرنسي: ينبغي إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة ويحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها
النائب السابق أميل رحمة لـ الجديد : الرئيس نبيه بري لا يمانع التمديد لقائد الجيش دون شروط والرئيس ميقاتي عبّر عن رغبته بالتمديد للأخير
النائب السابق أميل رحمة لـ الجديد : الرئيس نبيه بري لا يمانع التمديد لقائد الجيش دون شروط والرئيس ميقاتي عبّر عن رغبته بالتمديد للأخير
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الياس شحود وعلاقته بوالدته سيلفانا ..رحلة جوليان فرحات مع الممنوعات وجوزيف الاسمر يستذكر والدته الراحلة .. اعترافات مع ريتا تتابعونها الآن على الجديد
2023-11-08 | 14:25
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الياس شحود وعلاقته بوالدته سيلفانا ..رحلة جوليان فرحات مع الممنوعات وجوزيف الاسمر يستذكر والدته الراحلة .. اعترافات مع ريتا تتابعونها الآن على الجديد
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مراسل الجديد: إستهداف منزل وسط بلدة حولا بقذيفتين وسقوط قذيفة أخرى في وسط البلدة دون ان تنفجر اضافة الى قذائف بجانب الملعب ولم يسجل وقوع إصابات واندلاع حرائق
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