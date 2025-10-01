الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:58
"بالونات" تتصدى للطائرات بدون طيار (فيديو)
08:45
اشتباكات عنيفة واعتقالات.. احتجاجات "Genz" مستمرة (فيديو)
08:17
أنثى "فيل" تهاجم قارباً (فيديو)
12:28
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 30/09/205
2025-09-30
سقوط مفاجىء.. مغنية تفقد وعيها على المسرح (فيديو)
خاص الجديد
وصفات شهية ومأكولات لذيذة.. حلقة جديدة من برنامج "الشيف أنطوان عنا" تتابعونها الآن على الجديد
2025-10-01 | 05:10
A-
A+
وصفات شهية ومأكولات لذيذة.. حلقة جديدة من برنامج "الشيف أنطوان عنا" تتابعونها الآن على الجديد
مقالات ذات صلة
جولة على بلدة جباع .. افضل منتوجات المونة واشهى الحلويات الجبلية بالفواكه في "العودة الى النملية" الآن على الجديد
خبرٌ لذيذ.. سندويش "الشاورما" في المركز الأول عالمياً!
رسالة مؤثرة من الشيف اللبناني حسين فياض بسبب المجاعة في القطاع
وصفات شهية ومأكولات لذيذة.. حلقة جديدة من برنامج "الشيف أنطوان عنا" تتابعونها الآن على الجديد
خاص الجديد
ومأكولات
لذيذة..
جديدة
برنامج
"الشيف
أنطوان
تتابعونها
الجديد
العودة الى الأعلى
ضربة لإيران.. ولبنان بعدها؟ (شاهد الفيديو)
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 30/09/205
اقرأ ايضا في خاص الجديد
09:49
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تشن غارة بصاروخين على بلدة كفرا
09:49
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تشن غارة بصاروخين على بلدة كفرا
08:07
فادي كرم لـ #هنا_بيروت: لم يبق أي قيمة أو معنى لسلاح حزب الله ويجب التضييق عليه أكثر
08:07
فادي كرم لـ #هنا_بيروت: لم يبق أي قيمة أو معنى لسلاح حزب الله ويجب التضييق عليه أكثر
08:02
النائب فادي كرم لـ #هنا_بيروت: الإغتراب يريد محاسبة محور الممانعة لذلك يريدون عزله ومنعه من الإقتراع
08:02
النائب فادي كرم لـ #هنا_بيروت: الإغتراب يريد محاسبة محور الممانعة لذلك يريدون عزله ومنعه من الإقتراع
يحدث الآن
عربي و دولي
09:58
"بالونات" تتصدى للطائرات بدون طيار (فيديو)
فن
09:55
إليسا تكشف عن أصعب فصول حياتها.. هكذا واجهت سرطان الثدي
خاص الجديد
09:49
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تشن غارة بصاروخين على بلدة كفرا
اخترنا لك
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تشن غارة بصاروخين على بلدة كفرا
09:49
فادي كرم لـ #هنا_بيروت: لم يبق أي قيمة أو معنى لسلاح حزب الله ويجب التضييق عليه أكثر
08:07
النائب فادي كرم لـ #هنا_بيروت: الإغتراب يريد محاسبة محور الممانعة لذلك يريدون عزله ومنعه من الإقتراع
08:02
ضربة لإيران.. ولبنان بعدها؟ (شاهد الفيديو)
05:15
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 30/09/205
12:28
السرطان في لبنان.. ارقام وبيانات في نشرة الاخبار بعد قليل
12:27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-07-26
شاهدوا وثائقي زياد الرحباني "من بعد هالعمر"
2025-08-26
ستار سعد يحتفل بزفافه في حفل عائلي هادئ وعروسته تلفت الانظار
2025-09-03
أكل الفاكهة بشراهة.. دب يخضع لفحص طبي (فيديو)
2025-09-01
بري وعون وسلام.. فوارق جوهرية في مقاربة ملف السلاح (الجمهورية)
2025-08-16
مدير أعمال حياة الفهد يكشف تفاصيل وضعها الصحي بعد اصابتها بجلطة
12:27
السرطان في لبنان.. ارقام وبيانات في نشرة الاخبار بعد قليل
بالفيديو
بالفيديو
09:23
هنا بيروت - الحلقة الكاملة
14:25
ليلى عبداللطيف تعلنها : تصريح اعلامي خطير من الخارج يغضب الشارع اللبناني وحرب عالمية ثالثة على الأبواب
13:24
مقدمة النشرة المسائية 30-09-2025
2025-09-29
مقدمة النشرة المسائية 29-09-2025
2025-09-28
مقدمة النشرة المسائية 28-09-2025
2025-09-28
ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
06:17
توقيف شيخ في المطار.. وتعليق من جعجع!
محليات
06:17
توقيف شيخ في المطار.. وتعليق من جعجع!
محليات
07:13
ضبط كمية كبيرة من الكوكايين.. ماذا حصل في مطار بيروت؟
محليات
07:13
ضبط كمية كبيرة من الكوكايين.. ماذا حصل في مطار بيروت؟
محليات
14:44
حتى إشعارٍ آخر.. لبنان بلا"واتساب ولا إنترنت" توقع خطير لليلى عبد اللطيف
محليات
14:44
حتى إشعارٍ آخر.. لبنان بلا"واتساب ولا إنترنت" توقع خطير لليلى عبد اللطيف
محليات
07:39
بعد إضاءة "الصخرة".. بحث وتحرٍ!
محليات
07:39
بعد إضاءة "الصخرة".. بحث وتحرٍ!
محليات
13:48
توقعات ليلى عبد اللطيف للمرحلة المقبلة لـ لبنان والمنطقة والعالم .. الآن على الجديد
محليات
13:48
توقعات ليلى عبد اللطيف للمرحلة المقبلة لـ لبنان والمنطقة والعالم .. الآن على الجديد
فن
14:44
ليلى عبد اللطيف: لبنان يلبس ثوب الحداد وأجواء الحزن تعم الطائفة المسيحية
فن
14:44
ليلى عبد اللطيف: لبنان يلبس ثوب الحداد وأجواء الحزن تعم الطائفة المسيحية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025