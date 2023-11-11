نيكولا معوض ضيف كتاب الشهرة مع علي ياسين : أسرار ومفاجآت الى العلن .. حلقة جديدة تتابعونها بعد قليل على الجديد

رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية من الكويت فهد الشليمي لـ #الجديد: بيان القمة الذي سيصدر في نهاية فعالياتها من شأنه أن يشكل ضغطاً على اسرائيل لوقف الاعمال القتالية