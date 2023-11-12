غياث يزبك لـ #وهلق_شو: لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تعين قائداً للجيش وأسهل الأمور الذهاب للتمديد للقيادة العسكرية من خلال قانون أو إقتراح قانون يقدمه وزير الدفاع