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طلال ارسلان لـ #هنا_بيروت : لبنان متأثر وحكماً سيتأثر بنتائج الحرب في غزة وهناك حسابات كبرى أكبر من كل العرب كما أن هناك مشروع يستهدف المنطقة بأسرها
2023-11-18 | 08:34
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طلال ارسلان لـ #هنا_بيروت : لبنان متأثر وحكماً سيتأثر بنتائج الحرب في غزة وهناك حسابات كبرى أكبر من كل العرب كما أن هناك مشروع يستهدف المنطقة بأسرها
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طلال ارسلان لـ #هنا_بيروت : لبنان متأثر وحكماً سيتأثر بنتائج الحرب في غزة وهناك حسابات كبرى أكبر من كل العرب كما أن هناك مشروع يستهدف المنطقة بأسرها
خاص الجديد
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مراسل الجديد: قصف إسرائيلي معادي يستهدف وادي السلوقي
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