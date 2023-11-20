مصادر الجديد : موقف الراعي في لقاء وفد الجمهورية القوية كان واضحا لجهة رفض التعيين في الفراغ القائم

مصادر لـ "الجديد" : اللقاء السعودي مع النواب السنة لن يكون لقاء عاديا بل هو سيحدد مسارا رئاسيا واضحا على ان يكون ايضا رسالة بان الكتلة السنية هي كتلة واحدة وموقفها واحد