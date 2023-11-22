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خاص الجديد
مراسلة الجديد: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء مناطق الجنوب اللبناني على مستوى متوسط
2023-11-22 | 05:00
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مراسلة الجديد: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء مناطق الجنوب اللبناني على مستوى متوسط
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مراسلة الجديد: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء مناطق الجنوب اللبناني على مستوى متوسط
خاص الجديد
محليات
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قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة استهداف إسرائيلي غاِدر جنوبي لبنان
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