معلومات الجديد: حزب الله ليس لديه أي موقف مبدئي رافض للتمديد ولكنه يطرح فكرة التعيين ويناقشها مع الأطراف السياسية

معلومات الجديد: حزب الله مستمر في مسعاه مع باسيل بهدف إصدار مرسوم التعيين بتوقيع وزيري الدفاع والمال فقط مع رئيس الحكومة والا لن يمضي حزب الله وباقي الأطراف السياسية داخل الحكومة في التعيينات الشاملة