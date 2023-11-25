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معلومات الجديد: زيارة الموفد الفرنسي المرتقبة لا تحمل أي "طبخة أو مقترحات جاهزة" إنما هي تندرج في إطار اعادة تحريك الوساطة في الملف الرئاسي اللبناني
2023-11-25 | 13:26
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معلومات الجديد: زيارة الموفد الفرنسي المرتقبة لا تحمل أي "طبخة أو مقترحات جاهزة" إنما هي تندرج في إطار اعادة تحريك الوساطة في الملف الرئاسي اللبناني
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معلومات الجديد: قطر ستستأنف تشغيل محركاتها السياسية لاعادة الاستطلاع الرئاسي في لبنان
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15:43
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