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2023-12-02 | 07:56
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المحامي والمحلل السياسي جوزيف ابوفاضل لـ هنا بيروت: المشكل ليس فقط إسرائيلي فلسطيني بل هو عقائدي ديني والصراع هو إسلامي يهودي كما أن الأمور لم تبقى كما هي في غزة
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المحامي والمحلل السياسي جوزيف ابوفاضل لـ هنا بيروت: المشكل ليس فقط إسرائيلي فلسطيني بل هو عقائدي ديني والصراع هو إسلامي يهودي كما أن الأمور لم تبقى كما هي في غزة
خاص الجديد
محليات
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جوزيف ابوفاضل لـ هنا بيروت : إسرائيل تريد إنهاء ملف غزة بالكامل ومن ثم ملف الضفة وبعدها ملف لبنان وفي الوقت الحالي "لا حرب على لبنان"
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