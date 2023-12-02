مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي قصف منزل في بلدة كفركلا في حي الشخروب بقذيفتي ميركافا والنيران تشتعل فيه

المحامي والمحلل السياسي جوزيف ابوفاضل لـ هنا بيروت: المشكل ليس فقط إسرائيلي فلسطيني بل هو عقائدي ديني والصراع هو إسلامي يهودي كما أن الأمور لم تبقى كما هي في غزة