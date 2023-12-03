معلومات الجديد: ملف التمديد لقائد الجيش قد حسم ولم يبق الا الاخراج

معلومات "الجديد": معارضة باسيل و فرنجية للتمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء ستفتح له باب التمديد في مجلس النواب بغطاء قواتي اما مجلس الوزراء فيتولى تعيين رئيس الاركان