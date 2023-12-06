مصادر مقربة من مواقع القرار الفرنسي لـ الجديد: التشديد على تنفيذ القرار 1701 يأتي تخوفا من انجرار لبنان الى الحرب اذ اصبحت عواصم القرار مقتنعة بان اي ضربة غير محسوبة يمكن ان تؤدي بالبلد الى حرب كبرى