الصحافي رضوان عقيل لـ الجديد: مسؤول لبناني تلقى من كبار المسؤولين في البنتاغون رسالة فحواها تفاجأنا بمقاربة حزب الله لقواعد الإشتباك

مندوب لبنان بالوكالة في الامم المتحدة هادي هاشم لـ"الجديد" من نيويورك: لن نقبل ان يكون هناك افلات من العقاب ودم الصحافي الشهيد عصام عبد الله لن يذهب هدرا والمشكلة ليست بالدولة اللبنانية بل بالجهات المتعاطفة مع الكيان الاسرائيلي