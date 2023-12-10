رضوان عقيل لـ الجديد: حزب الله لن يتغيّب عن الجلسة التشريعية ولكن حتى الآن لم يتخذ قراره النهائي بشأن التمديد لقائد الجيش

العودة الى الأعلى الصحافي رضوان عقيل لـ الجديد: مسؤول لبناني تلقى من كبار المسؤولين في البنتاغون رسالة فحواها تفاجأنا بمقاربة حزب الله لقواعد الإشتباك