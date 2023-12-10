حسين أيوب لـ #وهلق_شو: المشهد الدولي لم يتغير منذ العام 2006 حتى اليوم وكل الكلام عن القرار 1701 لا معنى له

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: كل الكلام عن التطورات الأمنية في الجنوب لا معنى له إذا لم يتم وقف إطلاق النار في غزة ولبنان أبلغ فرنسا رغبته باستئناف الثلاثية في الناقورة ولم يلق جواباً حتى الان من الاسرائيلي