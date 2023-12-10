عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: لم أر أي تنسيق بين الجانبين الأميركي والاسرائيلي ولم أسمع تهديداً من الفرنسي والاميركي وسيتم الاتفاق أخيراً على تسوية

وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب لـ #وهلق_شو: الوفد الفرنسي أبلغنا بأن الاحوال قبل 7 تشرين ليست كما بعده وشدد على ضرورة تطبيق القرار 1701 وأكدنا له استعدادنا للالتزام به