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الصحافي عبد السلام عقل لـ #معاً_أقوى: الإضراب عمل عبثي والمطلوب هو يوم عمل إضافي يدعم غزة عبر توعية الجيل الجديد في المدارس وفكرة الإضراب "قديمة"
2023-12-11 | 14:22
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الصحافي عبد السلام عقل لـ #معاً_أقوى: الإضراب عمل عبثي والمطلوب هو يوم عمل إضافي يدعم غزة عبر توعية الجيل الجديد في المدارس وفكرة الإضراب "قديمة"
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الصحافي عبد السلام عقل لـ #معاً_أقوى: الإضراب عمل عبثي والمطلوب هو يوم عمل إضافي يدعم غزة عبر توعية الجيل الجديد في المدارس وفكرة الإضراب "قديمة"
خاص الجديد
محليات
السلام
#معاً_أقوى:
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