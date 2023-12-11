الصحافي عبد السلام عقل لـ #معاً_أقوى: الإضراب عمل عبثي والمطلوب هو يوم عمل إضافي يدعم غزة عبر توعية الجيل الجديد في المدارس وفكرة الإضراب "قديمة"

الباحث في العلاقات الدولية محمد سيف الدين من باريس لـ الجديد: هناك تحركات في فرنسا في يوم الإضراب الشامل الا ان الموقف الرسمي الفرنسي يُدين حركة حماس وهذا يخلق القيود على الشارع