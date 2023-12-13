الرئيس بري أمام زواره حذر من تطيير جلسة التشريع الخميس وقد نمى إليه ان نواب القوات سيرابضون في بهو المجلس ولن يدخلوا الى الجلسة قبل طرح اقتراح التمديد ليرد بري قائلا "ما يمزحوا معي"