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الرئيس بري أمام زواره: في حال ظلوا القوات خارج الجلسة سأوقفها و "ما فينا ما نوقف ع خاطر البطرك" وليتحمل الرئيس نجيب ميقاتي بدوره مسؤولياته
2023-12-13 | 13:14
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الرئيس بري أمام زواره: في حال ظلوا القوات خارج الجلسة سأوقفها و "ما فينا ما نوقف ع خاطر البطرك" وليتحمل الرئيس نجيب ميقاتي بدوره مسؤولياته
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الرئيس بري أمام زواره: في حال ظلوا القوات خارج الجلسة سأوقفها و "ما فينا ما نوقف ع خاطر البطرك" وليتحمل الرئيس نجيب ميقاتي بدوره مسؤولياته
خاص الجديد
محليات
زواره:
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