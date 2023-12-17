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وصل الى الكويت في هذه الاثناء وفد الجمهورية اللبنانية المؤلف من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لتقديم واجب العزاء بأمير الكويت الراحل
2023-12-17 | 11:11
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وصل الى الكويت في هذه الاثناء وفد الجمهورية اللبنانية المؤلف من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لتقديم واجب العزاء بأمير الكويت الراحل
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وصل الى الكويت في هذه الاثناء وفد الجمهورية اللبنانية المؤلف من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لتقديم واجب العزاء بأمير الكويت الراحل
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