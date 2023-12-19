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خاص الجديد
معلومات الجديد: ميقاتي اطلع الوزراء على كتاب ارسله الى وزير الدفاع عن تعيين رئيس الاركان الا ان التعيين لن يحصل في الجلسة
2023-12-19 | 02:43
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معلومات الجديد: ميقاتي اطلع الوزراء على كتاب ارسله الى وزير الدفاع عن تعيين رئيس الاركان الا ان التعيين لن يحصل في الجلسة
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
ميقاتي
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ميقاتي أطلع الوزراء على تفاصيل الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع طالباً منه تقديم اقتراحات تتعلق بملء الشغور في رئاسة الاركان والمجلس العسكري علماً أن موريس سليم لم يجب على هذا الكتاب حتى الان
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