ميقاتي أطلع الوزراء على تفاصيل الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع طالباً منه تقديم اقتراحات تتعلق بملء الشغور في رئاسة الاركان والمجلس العسكري علماً أن موريس سليم لم يجب على هذا الكتاب حتى الان