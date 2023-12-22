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معلومات الجديد: تعيينات المجلس العسكري سبق وحسمت على الشكل التالي: العميد حسان عودة لرئاسة الاركان و العميد رياض علام لإدارة المديرية العامة
2023-12-22 | 13:14
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معلومات الجديد: تعيينات المجلس العسكري سبق وحسمت على الشكل التالي: العميد حسان عودة لرئاسة الاركان و العميد رياض علام لإدارة المديرية العامة
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