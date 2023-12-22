معلومات الجديد: وفد من اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط سيزور بنشعي خلال فترة الأعياد

أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ #الجديد : اللقاء المرتقب اليوم في البترون بين رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يأتي في سياق تواصل جنبلاط مع مختلف القوى السياسية ومنها الوطني الحر