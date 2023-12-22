علي حمية لـ الجديد: وزارة الأشغال وحدها لا تستطيع القيام بكافة الإصلاحات وعلى الوزارات والبلديات المعنية عدم التذرع بالمقومات الضعيفة للدولة

وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لـ الجديد: الأمطار الغزيرة كانت متوقعة اليوم ولكن ما حصل في نهر بيروت كان مفاجئاً وعلى البلديات المعنية "عدم النوم"