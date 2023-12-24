الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
11
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
07:12
اصالة تستقبل حفيدتها الاولى من ابنتها شام الذهبي: ابنة روحي ووطني
05:27
طريقة يابانية لإنقاص الوزن.. اليكم ست نصائح للنجاح
05:01
بالفيديو - قرش يهاجم رجلا وسط البحر
05:00
مروان خوري يشارك هاني شاكر الغناء خلال حفله في لبنان
03:51
أم مزدوجة الرحم تضع توأمها في يومين متتاليين!
خاص الجديد
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي أغار بثلاثة صواريخ على منطقة واقعة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين
2023-12-24 | 07:12
A-
A+
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي أغار بثلاثة صواريخ على منطقة واقعة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين
مقالات ذات صلة
مراسل #الجديد : الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي نفذ منذ قليل غارة جوية على اطراف بلدتي مركبا ورب ثلاثين في القطاع الشرقي من المنطقة الحدودية
مراسل الجديد : الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة قيل قليل على منطقة هرمون في بلدة رميش مطلقا عددا من الصواريخ
مراسل "الجديد" : الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على منطقة طيرهرما في بلدة ياطر مطلقا ثلاثة صواريخ سمعت اصداؤها بشكل واضح في صور وبنت جبيل
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي أغار بثلاثة صواريخ على منطقة واقعة بين بلدتي الطيبة ورب ثلاثين
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الطيران
الحربي
الاسرائيلي
بثلاثة
صواريخ
منطقة
واقعة
بلدتي
الطيبة
ثلاثين
العودة الى الأعلى
الراعي عبر الجديد في ليلة عيد الميلاد : عدم إنتخاب رئيس جرم.. ومصلحة لبنان بتطبيق القرار 1701
مراسل الجديد: فرق الإسعاف توجهت الى بلدة عيترون في وقت تعمل فرق الإغاثة على رفع أنقاض المنزل المستهدف
اقرأ ايضا في خاص الجديد
11:11
الراعي عبر الجديد في ليلة عيد الميلاد : عدم إنتخاب رئيس جرم.. ومصلحة لبنان بتطبيق القرار 1701
11:11
الراعي عبر الجديد في ليلة عيد الميلاد : عدم إنتخاب رئيس جرم.. ومصلحة لبنان بتطبيق القرار 1701
14:43
مراسل الجديد: فرق الإسعاف توجهت الى بلدة عيترون في وقت تعمل فرق الإغاثة على رفع أنقاض المنزل المستهدف
14:43
مراسل الجديد: فرق الإسعاف توجهت الى بلدة عيترون في وقت تعمل فرق الإغاثة على رفع أنقاض المنزل المستهدف
2023-12-22
علي حمية لـ الجديد: وزارة الأشغال وحدها لا تستطيع القيام بكافة الإصلاحات وعلى الوزارات والبلديات المعنية عدم التذرع بالمقومات الضعيفة للدولة
2023-12-22
علي حمية لـ الجديد: وزارة الأشغال وحدها لا تستطيع القيام بكافة الإصلاحات وعلى الوزارات والبلديات المعنية عدم التذرع بالمقومات الضعيفة للدولة
يحدث الآن
محليات
11:05
فرار مواطن من خاطفيه في جرود طليا
عربي و دولي
10:54
"البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة".. الحوثيون: بارجة أميركية فتحت النار على طائرة يمنية والصاروخ إنفجر قرب سفينة غابونية
محليات
10:48
البطريرك الراعي لـ #الجديد: يجب التمسّك بالقرار 1701 لأنه مصلحة لبنان ويمنع حدوث الإعتداءات على بلدنا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:35
بالفيديو - طبيب فلسطيني يفاجأ خلال عمله باسشتهاد والده وإخوته وعدد من أفراد عائلته
02:37
الحاج حسن: من يشارك أو يدافع عن كيان الاحتلال فاقد لإنسانيته وشريك في جرائم العدو
03:22
هل تُصدّقون أن ثروة رونالدو أقل 40 مرّة من ماتيو فلاميني؟
2023-11-19
الناطق باسم أنصار الله الحوثيين: نفذنا عملية عسكرية في البحر الأحمر حيث استولينا على سفينة إسرائيلية واقتدناها مع طاقمها
2023-10-05
فضيحة "الخيانة" تبكي ديفيد بيكهام وزوجته تعلق: كانت أصعب فترة
05:01
بالفيديو - قرش يهاجم رجلا وسط البحر
بالفيديو
بالفيديو
11:11
الراعي عبر الجديد في ليلة عيد الميلاد : عدم إنتخاب رئيس جرم.. ومصلحة لبنان بتطبيق القرار 1701
10:27
إطلالة خاصة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عبر الجديد في ليلة عيد الميلاد
09:16
رشيد درباس : اسرائيل تتحاشى الدخول برياً إلى القطاع
07:17
كيف تبدو حركة الوافدين من المغتربين والسياح الاجانب الى لبنان في فترة الاعياد؟
07:16
الجديد في تغطية مستمرة للاوضاع جنوب لبنان
06:20
محمد عبيد: حزب الله كان حريصا على استقرار المؤسسة العسكرية وبنفس الوقت كان يرغب بعدم قطع الخيط في العلاقة مع الوطني الحر
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
15:04
متسولة تترك ثروة طائلة بعد وفاتها... والمبلغ مفاجأة!
منوعات
15:04
متسولة تترك ثروة طائلة بعد وفاتها... والمبلغ مفاجأة!
محليات
09:49
بالفيديو - مجهولان يقتلان طفلاً رمياً بالرصاص في بشامون
محليات
09:49
بالفيديو - مجهولان يقتلان طفلاً رمياً بالرصاص في بشامون
عربي و دولي
15:40
بينها 4 دول خليجية عربية... تركيا تعفي مواطني 6 بلدان من تأشيرة السياحة
عربي و دولي
15:40
بينها 4 دول خليجية عربية... تركيا تعفي مواطني 6 بلدان من تأشيرة السياحة
منوعات
05:27
طريقة يابانية لإنقاص الوزن.. اليكم ست نصائح للنجاح
منوعات
05:27
طريقة يابانية لإنقاص الوزن.. اليكم ست نصائح للنجاح
خاص الجديد
14:43
مراسل الجديد: فرق الإسعاف توجهت الى بلدة عيترون في وقت تعمل فرق الإغاثة على رفع أنقاض المنزل المستهدف
خاص الجديد
14:43
مراسل الجديد: فرق الإسعاف توجهت الى بلدة عيترون في وقت تعمل فرق الإغاثة على رفع أنقاض المنزل المستهدف
عربي و دولي
11:31
وول ستريت جورنال: بايدن أقنع نتنياهو بعدم توجيه ضربة استباقية لحزب الله محذرا من أنها ستؤدي لحرب إقليمية واسعة
عربي و دولي
11:31
وول ستريت جورنال: بايدن أقنع نتنياهو بعدم توجيه ضربة استباقية لحزب الله محذرا من أنها ستؤدي لحرب إقليمية واسعة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023