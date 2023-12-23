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مراسل الجديد: فرق الإسعاف توجهت الى بلدة عيترون في وقت تعمل فرق الإغاثة على رفع أنقاض المنزل المستهدف
2023-12-23 | 14:43
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مراسل الجديد: فرق الإسعاف توجهت الى بلدة عيترون في وقت تعمل فرق الإغاثة على رفع أنقاض المنزل المستهدف
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